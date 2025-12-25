Русское музыкальное общество запустило конкурс композиторов с призом 15 млн рублей

Русское музыкальное общество объявило о старте Всероссийского конкурса композиторов на создание произведений крупной формы, посвященного теме «Единство народов России». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Инициатива направлена на создание значимых музыкальных сочинений, отражающих историческое и культурное многообразие страны. По мнению организаторов, авторы должны осмыслить ценности единства, взаимоуважения и преемственности традиций как основу гармоничного сосуществования народов России.

Общий призовой фонд конкурса составляет 15 млн рублей: лауреат I степени получит 7 млн, II — 5 млн, III — 3 млн рублей.

«Исторически русское музыкальное общество проводило конкурсы композиторов, и мы возрождаем эту традицию. Сегодня как никогда важно создавать музыку, которая объединяет людей и напоминает о силе общих ценностей. Мы ждем произведений, способных стать художественным откликом на время, его вызовы и новых героев», — отметила исполнительный директор Русского музыкального общества Светлана Кобзарь.

К участию допускаются граждане РФ старше 18 лет. Принимаются оригинальные произведения крупной формы — симфонии, концерты, кантаты, оратории, поэмы и другие, написанные для симфонического оркестра и академического большого хора.

Кроме того, работы не должны быть ранее опубликованы коммерческим тиражом, записаны на тиражируемые носители или публично исполнены. Продолжительность сочинения должна составлять более 35 минут, и его тематика связана с целью конкурса.

Прием заявок завершится 20 мая 2026 года. Имена лауреатов станут известны в июне 2026 года. Победитель получит не только денежную премию, но и возможность представить свое произведение на одной из ведущих театрально-концертных площадок страны.