На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Русское музыкальное общество запустило конкурс композиторов с призом 15 млн рублей

«Единство народов России» стало темой Всероссийского конкурса композиторов
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Русское музыкальное общество объявило о старте Всероссийского конкурса композиторов на создание произведений крупной формы, посвященного теме «Единство народов России». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Инициатива направлена на создание значимых музыкальных сочинений, отражающих историческое и культурное многообразие страны. По мнению организаторов, авторы должны осмыслить ценности единства, взаимоуважения и преемственности традиций как основу гармоничного сосуществования народов России.

Общий призовой фонд конкурса составляет 15 млн рублей: лауреат I степени получит 7 млн, II — 5 млн, III — 3 млн рублей.

«Исторически русское музыкальное общество проводило конкурсы композиторов, и мы возрождаем эту традицию. Сегодня как никогда важно создавать музыку, которая объединяет людей и напоминает о силе общих ценностей. Мы ждем произведений, способных стать художественным откликом на время, его вызовы и новых героев», — отметила исполнительный директор Русского музыкального общества Светлана Кобзарь.

К участию допускаются граждане РФ старше 18 лет. Принимаются оригинальные произведения крупной формы — симфонии, концерты, кантаты, оратории, поэмы и другие, написанные для симфонического оркестра и академического большого хора.

Кроме того, работы не должны быть ранее опубликованы коммерческим тиражом, записаны на тиражируемые носители или публично исполнены. Продолжительность сочинения должна составлять более 35 минут, и его тематика связана с целью конкурса.

Прием заявок завершится 20 мая 2026 года. Имена лауреатов станут известны в июне 2026 года. Победитель получит не только денежную премию, но и возможность представить свое произведение на одной из ведущих театрально-концертных площадок страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Искусственный снег в спреях может навредить людям и животным. Как использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами