Россияне рассказали о своих планах на 2026 год

Rambler&Co: 29% россиян планируют больше заботиться о здоровье в будущем году

Почти каждый третий россиянин (29%) планирует больше заботиться о здоровье в 2026 году, следует из результатов совместного опроса медиахолдинга Rambler&Co и «Мегамаркета».

По данным опроса, для 22% основной приоритет на 2026 год – улучшение финансового положения, 11% хотят путешествовать, 7% планируют сменить работу, 8% хотят совершить крупные покупки, а 4% — начать заниматься новым хобби.

Говоря об итогах 2025 года, 18% респондентов заявили, что ставили на год четкие цели. Также 33% обозначали общие направления, а 34% не ставили планов на год. В результате у 46% россиян в 2025 году желания сбылись полностью или частично.

Также в 2025 году 35% россиян откладывали деньги для формирования «подушки безопасности», 39% не формировали накоплений, 14% откладывали на крупные покупки, а 10% — на путешествие.

Опрос проходил с 11 по 18 декабря 2025 году.