В 2025 году Фонд президентских грантов запустил новые институты поддержки НКО

Для Фонда президентских грантов 2025 год стал периодом расширения работы. После увеличения бюджета организации по решению президента России она масштабировала деятельность, в том числе запустила новые институции, а также внедрила искусственный интеллект в рабочие процессы. Об этом «Газете. Ru» сообщил глава фонда Илья Чукалин.

Одним из ключевых новых направлений стала школа управления некоммерческими организациями. Как отметил Чукалин, фонд на протяжении восьми лет, помимо финансовой поддержки, оказывал НКО методологическую, информационную и образовательную помощь. Школа аккумулирует данную работу и способствует повышению управленческих компетенций команд, реализующих социальные проекты. В перспективе у нее появится собственный кампус в центре Петербурга.

Также Фонд президентских грантов обеспечил работу запущенного в феврале 2025-го Президентского фонда природы, на его проекты было выделено 1 млрд рублей. Поддержку получили 164 проекта в сфере охраны дикой природы и сохранения биоразнообразия.

Еще одной новой структурой стал центр развития цифровых сервисов. Он был создан для сохранения лидерства фонда в сфере цифровизации.

Также в 2025 году фонд впервые масштабно внедрил в систему оценки проектов искусственный интеллект, технология используется в том числе для анализа заявок, изображений и отчетной документации.

Комментируя грантовые конкурсы, Чукалин сообщил, что в Год защитника Отечества фонд поддержал 628 проектов соответствующей тематики. Большая часть посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Отдельно Чукалин отметил 79 проектов, направленных на психологическую и медико-социальную реабилитацию участников специальной военной операции.

По его словам, число проектов, реализуемых в исторических регионах России, продолжает расти, инициаторами выступают как действующие в них НКО, так и организации из других субъектов.



Всего в 2025 году фонд поддержал 7 629 проектов. Из них более 3 тыс. получили прямую поддержку, почти 3,5 тыс. — через региональные конкурсы.

«В целом же за 8,5 лет фонд поддержал почти 34 тыс. проектов от 15 тыс. организаций, проведя 22 конкурса. Более половины НКО выигрывали гранты с первой попытки», — добавил Чукалин.

Говоря о развитии сектора, он отметил рост качества заявок и увеличение объема софинансирования.

Комментируя конкурс на 2026 год, Чукалин сообщил, что наибольшее количество проектов, как ожидается, будет связано с социальной поддержкой и поддержкой семьи, а также с охраной здоровья.