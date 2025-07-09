Nordwind получила разрешение на рейсы Москва – Пхеньян

Авиакомпания Nordwind получила допуск на регулярные рейсы между Москвой и Пхеньяном. Об этом свидетельствуют данные Росавиации.

Частота полетов составит до двух раз в неделю. Переговоры о расширении авиасообщения между Россией и КНДР ведутся на фоне возобновления железнодорожного сообщения.

25 июня поезд с вагоном из Пхеньяна прибыл на Ярославский вокзал в Москве впервые за пять лет.

Пассажирское ЖД-сообщение между странами возобновилось 17 июня. В этот день из Пхеньяна отправился состав, один из вагонов которого двинулся от границы в Уссурийск поездом № 651. Там его включили в состав фирменного поезда «Россия». 19 июня он прибыл в Хабаровск.

Представитель железных дорог КНДР в России Рик Ван Су рассказал журналистам, что пассажиров в этом вагоне нет — в нем ехали только проводники.

По его словам, проводникам поездка понравилась, экипаж был «в восторге».

Маршрут Пхеньян — Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире, протяженность которого превышает 10 тысяч километров, в пути он пребывает около восьми дней.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможном визите Путина в КНДР.