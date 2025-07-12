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В Саудовской Аравии оценили возобновление прямого авиасообщения с Россией

Бандар аль-Хурейф: рейсы РФ и Саудовской Аравии показывают серьезный настрой
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Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Восстановление прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией демонстрирует серьезный настрой в отношениях между странами. Об этом в интервью ТАСС заявил министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф.

«Насколько я понимаю, министерство транспорта и логистики уже работает над установлением и улучшением сообщения, включая рейсы между Саудовской Аравией и Россией. «Зеленый свет» есть — это очень важно», — заявил он.

По словам министра, Саудовская Аравия серьезно относится к отношениям с Россией и их развитию. В данном контексте Бандар аль-Хурейф отметил отмену виз для саудовцев с российской стороны.

Он добавил, что в стране есть ограничения, которые стали причиной инвестиций в новую авиакомпанию Riyadh Airline. Кроме того, министр отметил необходимость увеличения парка самолетов.

Бандар аль-Хурейф подчеркнул, что конфликт между Ираном и Израилем не имеет к вопросу «никакого отношения».

10 июля стало известно, что Саудовская бюджетная авиакомпания Flynas с 1 августа начнет регулярные полеты между Эр-Риядом и Москвой. Полеты между международным аэропортом имени короля Халеда в Эр-Рияде и московским аэропортом Внуково будут выполняться три раза в неделю.

Ранее Nordwind получила разрешение на рейсы Москва – Пхеньян.

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