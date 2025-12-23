На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье мужчина получил пулевое ранение за оскорбление чужой тещи

«МК»: мужчина открыл стрельбу и ранил незнакомца, чтобы отстоять честь тещи
Lizardi Photography/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье мужчина оскорбил чужую тещу и получил пулю на автобусной остановке. Об этом стало известно mk.ru.

В понедельник, 22 декабря, 27-летний мужчина оскорбил незнакомую женщину, ожидавшую автобуса на остановке в деревне Головинки Рузского округа Московской области. Она рассказала о случившемся своему зятю, и вскоре тот появился на месте со своим другом.

При себе у мужчины был травматический пистолет, из которого он затем выстрелил в обидчика тещи. Пострадавший был госпитализирован с непроникающим ранением грудной клетки.

30-летнего стрелка и его сообщника задержали по горячим следам. В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что у одного из мужчин изъяли зарегистрированное оружие ограниченного поражения. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее россиянин открыл стрельбу по детской площадке из-за шума и ранил человека.

