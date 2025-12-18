Россиянин обстрелял детей во дворе и ранил человека из-за шума

В Амурской области мужчине дали два года за стрельбу по детской площадке

В Белогорске осудили пьяного стрелка, открывшего огонь по детской площадке. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

Суд вынес приговор 55-летнему жителю города, признав его виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Инцидент произошел в августе текущего года, когда мужчина, будучи пьяным, находился на балконе своей квартиры, расположенной на первом этаже дома по улице Ленина.

Звуки, доносящиеся с детской площадки, вывели жильца из себя, и он сделал не менее трех выстрелов из пневматического пистолета в сторону источника шума, разбив окно в соседнем доме.

Отец одного из детей попытался остановить дебошира, но тот выстрелил еще пять раз и ранил его в предплечье. Суд назначил стрелку наказание — два года лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее россиянина оштрафовали на полмиллиона рублей за стрельбу в воздух.