Пожилой педофил домогался ребенка в Волгограде

В Волгограде пенсионер домогался соседской школьницы. Об этом со ссылкой на мать девочки сообщает V1.RU.

Инцидент произошел 6 мая этого года в одном из жилых комплексов Советского района, однако известно об этом стало лишь сейчас. По словам женщины, ее дочь возвращалась со школы, когда пожилой сосед, поджидавший ее у подъезда, взял ее за руку и отвел под козырек соседнего подъезда. Там он стал трогать ребенка, пытался целовать ее и говорил, что она похожа на свою мать. Школьнице удалось вырваться и убежать. Все это попало в объектив камеры домофона.

Мать девочки отметила, что ранее этого мужчину часто видели на детских площадках — он раздавал детям конфеты. После обращения в полицию женщине отказали в возбуждении уголовного дела, однако позже сотрудники следственного отдела Советского района все же возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ — развратные действия.

Сейчас дело находится в прокуратуре, а фигурант продолжает свободно передвигаться по району. В связи с этим мать девочки переживает за своего ребенка.

Ранее пожилой педофил из Саратова надругался над девочкой и получил 12 лет колонии.