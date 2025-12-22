Пожилой педофил из Саратова надругался над девочкой и получил 12 лет колонии

В Саратове вынесли приговор 68-летнему педофилу, который надругался над ребенком. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 июня прошлого года, когда пенсионер приехал на дачу. Пожилой мужчина совершил надругательство в отношении малолетней девочки. После случившегося ребенок рассказал о случившемся матери и бабушке — они обратились за помощью в правоохранительные органы.

В результате мужчину признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на один год. Также с пенсионера в пользу потерпевшей взыскали моральную компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

