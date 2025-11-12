На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге задержали пресс-секретаря МВД по делу о взятках за утечку полицейских сводок

Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге пресс-секретаря МВД и администратора сайта «Конкретно.ру». Об этом сообщает городское управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, с 2022 года администратор портала регулярно передавал взятки начальнику управления информации и общественных связей регионального главка МВД за получение ежедневных полицейских сводок о происшествиях и видеоматериалов мониторингового центра. Общая сумма переводов превысила 660 тысяч рублей.

Полицейскому предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), решается вопрос о мере пресечения. Администратору ресурса, 65-летнему мужчине, инкриминируется п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Совместно со специалистами ФСБ следователи провели обыски по адресам фигурантов, где изъяли технику и служебные документы, содержащие сведения о происшествиях.

По данным издания «Фонтанка», пресс-секретаря полиции Санкт-Петербурга Вячеслава Степченко арестовали на двое суток.

Как сообщает телеканал 78, взятки Степченко давал 65-летний редактор портала «Конкретно.ру» Кирилл Метелев.

Ранее россиянам рассказали, что нужно сделать, если гаишник намекает на взятку.

