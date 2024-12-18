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Врач рассказала об опасности пыли на мишуре и елочных игрушках

Врач Логина: пыль на мишуре и елочных игрушках может вызвать аллергию

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Evgeniia Primavera/Shutterstock/FOTODOM

Новогодняя мишура и елочные игрушки могут спровоцировать аллергическую реакцию, если на них скопилась пыль. Об этом «Москве 24» рассказала врач — аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

По ее словам, такая угроза распространяется на тех, у кого есть повышенная чувствительность к бытовой пыли, пылевым клещам и другим бытовым аллергенам. Кроме того, в зоне риска находятся страдающие бронхиальной астмой.

«Чаще всего могут быть симптомы со стороны органов дыхания: аллергический ринит, реже — конъюнктивит. Или могут быть высыпания на коже», — уточнила Логина.

Врач добавила, что ринит проявляется заложенностью носа с обильными слизистыми выделениями и приступами чихания. В связи с этим она советует регулярно очищать елочные украшения от пыли. При этом здоровые люди, у которых нет аллергии, не будут сталкиваться с такими проявлениями, заключила она.

Научный эксперт Российского экологического движения, эксперт ОНФ Илья Рыбальченко до этого говорил, что елки из поливинилхлорида (ПВХ) могут представлять опасность для здоровья человека, потому что при нагревании от гирлянды материал может выделять вредные вещества.

Ранее стало известно, какие дети реже страдают аллергией.

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