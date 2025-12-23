Психолог объяснила, почему россияне совершают необоснованные покупки перед Новым годом

Перед Новым годом россияне чаще совершают импульсивные покупки, спровоцированные эмоциональной усталостью, ощущением «особого» времени в году и давлением ожиданий. Об этом «Известиям» рассказала практикующий психолог Ольга Черемнова.

Эксперт объяснила, что в качестве основного триггера выступает эмоциональная компенсация.

«В конце года у многих накапливается усталость, и покупки начинают выполнять функцию эмоциональной компенсации. Это позволяет снизить тревогу и создать ощущение радости здесь и сейчас», — рассказала она.

По словам психолога, многие воспринимают новогодние как исключение из правил. На фоне этого формируется эффект «разрешенного перерасхода».

Другим фактором становятся ограниченные предложения, которые оказывают влияние на эмоциональное возбуждение и снижают осознанный подход к тратам.

Помимо этого, влияние оказывает сравнение себя с окружающими и желание соответствовать ожиданиям близких. А реклама создает ощущение уюта, из-за чего происходят покупки ради эмоций.

До этого исследование FEEDBACK, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что каждый третий (36%) россиянин тратит больше на праздничный стол, чем на подарки. Отмечается, что подход к праздничным расходам различается по возрасту: согласно данным фокус-групп, молодые россияне гибко планируют бюджет, а взрослые чаще целенаправленно увеличивают расходы, рассматривая их как инвестицию в особую атмосферу.

