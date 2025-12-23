На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы возможные точки запуска дронов ВСУ по Буденновску

Дандыкин: ВСУ могли запускать беспилотники на Буденновск с Запорожья
true
true
true
close
Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запускать беспилотники в направлении Буденновска из Запорожья. Об этом заявил News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Он отметил вероятность того, что дроны могли прилететь также с территории Херсонской области, контролируемой ВСУ.

«Вероятно, БПЛА могли быть запущены [на Буденновск] с территории Запорожской и Херсонской областей, пока находящейся под контролем ВСУ. То есть с юга, учитывая траекторию и расстояние», — заявил эксперт.

При это он добавил, что у Киева есть также беспилотники с дальностью полета до двух тысяч километров, что означает, что маршруты могут быть и другие. К примеру, дроны могли лететь на предельно малой высоте, в том числе и над Черным морем, отметил Дандыкин.

До этого губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что украинские дроны попытались атаковать объекты в Буденновске. Он отметил, что возгорания были на территории промзоны. Спустя полчаса губернатор написал об отмене режима беспилотной опасности в Ставропольском крае.

Ранее в порту Тамань потушили возгорание на танкере и причале после атаки БПЛА.

