ФНС заблокировала 11 счетов «Ростова»

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала 11 счетов футбольного клуба «Ростов». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на решение налогового органа.

Согласно официальным данным, донской клуб имел на момент августа 2025 года задолженность по пеням в размере ₽2,8 млн.

В последнем матче 2025 года «Ростов» дома обыграл «Рубин» из Казани. Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Алексей Миронов, который на 52-й минуте реализовал пенальти. Второй гол ростовской команды оформил Егор Голенков на 67-й минуте, ассистентом для него выступил Кирилл Щетинин. На 89-й минуте «Рубин» мог отыграть один мяч после того, как в ворота «Ростова» был назначен 11-метровый удар, однако Игор Вуячич не сумел его реализовать.

В турнирной таблице национального первенства перед зимней паузой ростовская команда расположилась на 11-ом месте, набрав 21 очко.

Ранее на клуб-сенсацию РПЛ наложили бан.