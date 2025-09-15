«Нехорошие мутации»: в России хотят запретить браки между двоюродными братьями и сестрами

В России необходимо запретить возможность заключения брака между двоюродными братьями и сестрами, поскольку такие союзы могут приводить к мутациям у детей. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, комментируя аналогичное решение, принятое в Азербайджане.

«Большое спасибо за ваш вопрос. Считаю, что эти браки все равно являются родственными и заключать их категорически нельзя. В принципе, в нашей традиции это и не принято, это считалось совершенно недопустимым с моральной точки зрения, с традиционной. Но в законодательстве существует этот пробел, поэтому спасибо большое еще раз — буду в ближайшее время вносить инициативу, которая категорически запретит браки между двоюродными братьями и сестрами. Это очень опасное явление и всевозможные нехорошие заболевания, нехорошие мутации, которые будут у детей. Что касается Азербайджана — ну, молодцы. Хоть Азербайджан и не супер наш друг, но в этом плане они заботятся о здоровье нации. Поэтому мы тоже не должны отставать», — сказал он.

15 сентября Telegram-канал Baza со ссылкой на азербайджанские СМИ сообщил, что после официального запрета на браки между двоюродными братьями и сестрами, введенный 1 июля, количество женитьб в стране сократилось почти в два раза. Отмечается, что в июле 2025 года в Азербайджане было заключено 2694 брака, что почти в два раза меньше, чем в предыдущем месяце, когда двоюродным родственникам можно было жениться, не нарушая закон.

Запрет на браки между родственниками в Азербайджане был принят парламентом в прошлом году. Председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова заявляла, что решение защитит национальный генофонд, поскольку браки между близкими родственниками зачастую ведут к мутациям, физическим и психическим отклонениям у детей.

