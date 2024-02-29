«Восемь раз пытались найти вену». В США прервали казнь убийцы В США прервали казнь из-за того, что не нашли вены у осужденного

В американском штате Айдахо не смогли привести в исполнение казнь одного из старейших заключенных США Томаса Кричи, осужденного за многочисленные убийства более 50 лет назад. Уже во время казни медицинская бригада не нашла подходящие вены для введения смертельной инъекции. Убийцу вернули в камеру, а власти рассматривают дальнейшие шаги, включая использование для казни азота, хотя это потребует изменений в законодательстве штата.

Департамент исправительных учреждений штата Айдахо сообщил о несостоявшейся казни 73-летнего Томаса Крича из-за того, что медики не смогли поставить ему капельницу со смертельной инъекцией. Убийцу вернули в камеру, а власти, по словам директор департамента Джоша Тевальта, теперь «рассмотрят дальнейшие шаги».

Томас Крич содержится в тюрьме строгого режима более 50 лет и является одним из старейших заключенных США. Его признали виновным в пяти убийствах в трех штатах и подозревают еще как минимум в шести. Сам он признавался в 26 убийствах. Первоначально Крича приговорили к смерти, однако впоследствии казнь заменили на пожизненное заключение. Отбывая его, в 1981 году Крич убил сокамерника, забив его носком с батарейками, после чего его вновь приговорили к смертной казни.

Томас Крич станет четвертым человеком, казненным в Айдахо с 1976 года, и первым за последние 12 лет.

«Пытались восемь раз»

Медицинская бригада утром перед казнью заверяла, что сможет обеспечить доступ к его венам, рассказал Джош Тевальт на пресс-конференции после того, как процесс был остановлен. По его словам, в камере казни «команда восемь раз пыталась через несколько конечностей установить внутривенный доступ».

Несмотря на случившееся, он выразил уверенность в компетентности медицинской бригады. «Они сделали все возможное, профессионально и с уважением, — сказал Тевальт (цитата по CNN). — Когда стало понятно, что их усилия не увенчаются успехом, они поступили правильно, остановив процесс».

Свидетели казни также сообщили, что видели, как медицинская бригада восемь раз пыталась установить внутривенный доступ. На протяжении всего процесса Крич смотрел на свидетелей, приглашенных от его имени, и иногда махал им пальцами или произносил слова, рассказала репортер Associated Press.

Качество смертельной инъекции

«Мы возмущены, но не удивлены тем, что штат Айдахо провалил казнь Томаса Крича, — говорится в заявлении адвокатов. — Вот что происходит, когда неизвестным лицам с неизвестной подготовкой поручают провести казнь».

Адвокаты заявили CBS, что Томас Крич переживал о качестве препаратов, с помощью которых его должны были казнить.

Они утверждали, что штат не предоставил достаточную информацию об источнике смертельного инъекционного препарата пентобарбитала, и предположили, что его могла предоставить фармацевтическая компания, которая в прошлом году обанкротилась и отозвала продукт, или другие «ненадежные источники».

«В своих ходатайствах в верховный суд США штат назвал опасения господина Крича явно абсурдными, — рассказали адвокаты. – К сожалению, абсурдными являются продолжающиеся попытки Айдахо убить этого безобидного старика, который к этому моменту наверняка уже достаточно пострадал».

Казнь с помощью азота

У департамент исправительных учреждений Айдахо пока нет плана действий по делу Крича. «Что касается того, когда требовать еще один смертный приговор, или следует ли добиваться еще одного смертного приговора, я думаю, что эти обсуждения должны произойти в ближайшие дни», — сказал директор департамента.

Он подтвердил, что еще одна попытка смертельной инъекции потребует от штата поиска новых химикатов, но выразил уверенность, что Айдахо сможет это сделать.

В последние годы ряд штатов испытывали трудности с получением необходимых лекарств для проведения смертельных инъекций, что способствовало снижению количества казней, проводимых в США. Из-за этого в Айдахо в прошлом году был принят закон, разрешающий расстрел в качестве средства казни, если наркотики недоступны или смертельная инъекция признана неконституционной.

Однако Джош Тевальт заявил, что в штате нет необходимых условий для проведения расстрела. На вопрос, будет ли департамент рассматривать возможность использования газообразного азота для казни, он ответил, что это потребует внесения изменений в закон штата.

В прошлом месяце в Алабаме была проведена первая в США казнь с использованием азота. Кенетта Смита, который почти сорок лет назад за тысячу долларов сговорился с пастором и ради страховки убил его жену — мать двоих детей, должны были, как и Крича, казнить с помощью инъекции еще в 2022 году. Но тогда у него так же, как у Крича, не смогли найти подходящие вены. Спустя два года 57-летнего Смита казнили с помощью азота, который подавался через маску. Адвокаты казненного назвали использование азота жестоким и экспериментальным способом.