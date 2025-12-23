На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог ответила, существует ли предрасположенность к изменам

Психолог Селезнева: генетика может влиять на предрасположенность к изменам
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Между вариантом гена DRD4, отвечающим за рецепторы дофамина, и склонностью к поиску острых ощущений, включая неверность, есть доказанная связь. Об этом Pravda.Ru рассказала клинический психолог Вероника Селезнева.

По ее словам, людям с мутацией этого гена требуются более сильные стимулы, чтобы получать удовольствие. При этом она уточнила, что речь идет только о предрасположенности к рискованному поведению, а не о «гене измены».

Социолог Ирина Пахомова добавила, что на отношение к изменам влияет и обстановка в семье.

«Дети часто бессознательно копируют эмоциональные манипуляции родителей. Однако осознание этого сценария — первый шаг к тому, чтобы его не повторять», — отметила она.

Практикующий психолог, преподаватель международного института психологии Smart Любовь Лысенко до этого рассказала «Газете.Ru», что измены могут происходить из-за неудовлетворенности важных потребностей. По ее словам, это может быть отсутствие душевной близости; разное либидо; невозможность проводить много времени вместе; чувство, что партнер не ценит другого, и многое другое.

Ранее психолог объяснила, как избежать измен в отношениях.

