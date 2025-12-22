На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Акционеры группы USM поддержали новогодний балет для семей из приграничных регионов

Почти 4 тыс. детей из регионов России увидели «Щелкунчика» в Кремлевском дворце
true
true
true
close
Владимир Вяткин/РИА Новости

В Государственном Кремлевском дворце 22 декабря прошло благотворительное новогоднее мероприятие для детей из приграничных регионов и территорий присутствия компаний группы USM. Об этом сообщает пресс-служба компании.

При поддержке акционеров холдинга и участии «Металлоинвеста», «МегаФона» и «Удоканской Меди» почти 4 тыс. детей и их родителей стали зрителями балета «Щелкунчик» в постановке Академии русского балета имени А. Я. Вагановой.

Мероприятие продолжило традицию, начатую в 2024 году, когда около 2 тыс. гостей из тех же регионов посетили «Щелкунчика» в Большом театре и ледовое шоу Татьяны Навки.

Его гостями стали дети участников специальной военной операции, многодетные семьи переселенцев с приграничных территорий, воспитанники детских домов, приемные дети, а также лучшие сотрудники компаний USM с семьями.

Участники прибыли из Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Тюменской, Читинской, Иркутской областей, Красноярского и Алтайского краев, Республики Башкортостан. Для безопасной поездки из Белгородской и Курской областей РЖД организовала три дополнительных поезда.

В этом году зрителям представили версию балета в хореографии В. Вайнонена 1934 года — каноническую постановку, которая уже более 90 лет остается одной из самых популярных в мире. Исполнение подготовили воспитанники Академии имени Вагановой под руководством народного артиста РФ Николая Цискаридзе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами