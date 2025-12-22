Акционеры группы USM поддержали новогодний балет для семей из приграничных регионов

Почти 4 тыс. детей из регионов России увидели «Щелкунчика» в Кремлевском дворце

В Государственном Кремлевском дворце 22 декабря прошло благотворительное новогоднее мероприятие для детей из приграничных регионов и территорий присутствия компаний группы USM. Об этом сообщает пресс-служба компании.

При поддержке акционеров холдинга и участии «Металлоинвеста», «МегаФона» и «Удоканской Меди» почти 4 тыс. детей и их родителей стали зрителями балета «Щелкунчик» в постановке Академии русского балета имени А. Я. Вагановой.

Мероприятие продолжило традицию, начатую в 2024 году, когда около 2 тыс. гостей из тех же регионов посетили «Щелкунчика» в Большом театре и ледовое шоу Татьяны Навки.

Его гостями стали дети участников специальной военной операции, многодетные семьи переселенцев с приграничных территорий, воспитанники детских домов, приемные дети, а также лучшие сотрудники компаний USM с семьями.

Участники прибыли из Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Тюменской, Читинской, Иркутской областей, Красноярского и Алтайского краев, Республики Башкортостан. Для безопасной поездки из Белгородской и Курской областей РЖД организовала три дополнительных поезда.

В этом году зрителям представили версию балета в хореографии В. Вайнонена 1934 года — каноническую постановку, которая уже более 90 лет остается одной из самых популярных в мире. Исполнение подготовили воспитанники Академии имени Вагановой под руководством народного артиста РФ Николая Цискаридзе.