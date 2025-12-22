Москвичи и жители регионов оценили материалы для новоселов cервиса mos.ru

Сервис «Переезд в Москве» за три года использовали более 380 тыс. раз

За три года жители столицы воспользовались суперсервисом «Переезд в Москве» свыше 380 тыс. раз. Об этом сообщает портал mos.ru.

Сервис включает три раздела, предназначенные для разных этапов переезда, и помогает новоселам получить персональные инструкции и рекомендации при смене места жительства.

В частности, за несколько кликов узнать о записи детей в школу, прикреплении к поликлинике, возможностях трудоустройства и поиске жилья. А также найти ближайшие остановки общественного транспорта, парки для прогулок с питомцами.

Как отметил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов, в сервисе представлено уже более 170 жизненных сценариев, учитывающих индивидуальные потребности пользователей. По его словам, такой подход позволяет предоставлять адресную информацию в соответствии с конкретным запросом человека.

Конструктор жизненных сценариев учитывает состав семьи, наличие питомцев, жилья и автомобиля, уровень знакомства с городом и другие параметры.

Все материалы разработаны совместно с профильными ведомствами и содержат актуальную информацию, дополненную чек-листами необходимых действий.

С начала 2025 года к материалам суперсервиса в среднем обращаются более 15 тыс. раз в месяц.

Отмечается, что более 70% посетителей суперсервиса — жители Москвы и Московской области. Также его материалы востребованы пользователями из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Твери и еще почти 1000 других городов.

Получить доступ к материалам и персональным инструкциям можно через раздел «Жилье, недвижимость, земля» портала mos.ru, выбрав категорию «ЖКУ, обслуживание жилья» и сервис «Переезд в Москве».