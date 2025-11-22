В России ограничили число платных мест в вузах

Правительство утвердило подготовленные Минобрнауки правила, которые устанавливают предельное количество платных мест в вузах на 2026/27 учебный год. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Ограничения коснутся 30 направлений бакалавриата и 12 специальностей специалитета.

Согласно документу, утверждены правила регулирования числа коммерческих мест и перечень направлений подготовки и научных специальностей, на которые будут распространяться ограничения по приему на платное обучение. В ведомстве уточнили, что в список включены 30 бакалаврских и 12 специалитетских специальностей, тогда как по остальным направлениям вузы смогут самостоятельно определять объем коммерческого набора.

В министерстве отметили, что новые правила вводятся на один год и могут быть пересмотрены после анализа приемной кампании 2026 года.

Кроме того, правительство утвердило положение о государственной поддержке образовательного кредитования и список специальностей, на которые она будет распространяться. С 1 декабря 2025 года льготные кредиты планируется направлять на привлечение абитуриентов в приоритетные сферы, необходимые для технологического развития страны. Субсидируемая ставка останется на уровне трех процентов.

Ранее в Госдуме допустили, что количество поступающих в медвузы снизится из-за отработок.