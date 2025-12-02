В суд передали уголовное дело племянника Екатерины Варнавы

kativarnava/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Уголовное дело племянника актрисы Екатерины Варнавы Георгия передано в суд для рассмотрения по существу. Об этом пишет Telegram-канал 112.

В феврале 2025 года Георгий Варнава обманул 87-летнюю пенсионерку — позвонил женщине и представился сотрудником полиции. В телефонном разговоре он сообщил, что деньги с карты женщины переводятся террористам и она якобы может получить за это наказание.

После Варнава убедил женщину передать сбережения курьеру. Пенсионерка сняла деньги, однако сотрудник банка заподозрил неладное и позвонил реальным полицейским. Георгия задержали при передаче муляжа.

2 декабря 2025 года следствие завершило расследование и передало дело в суд.

