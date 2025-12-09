На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина держала мигранта в рабстве, заставляя его заниматься сексом за еду

В Великобритании женщина держала мигранта в сексуальном рабстве
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании мигрант из Африки стал рабом у местной жительницы. Об этом сообщает The Daily Mail.

По данным издания, мужчина прибыл в страну в феврале 2020 года. Его встретили в аэропорту и отвезли в дом, где отобрали паспорт и заставляли работать с раннего утра до вечера. Изначально ему обещали деньги, но так и не заплатили за труд.

Позже ему удалось сбежать, но с собой он не взял денег. Мигрант спал на улице, но в какой-то момент его приютила нигерийская женщина. Она заставляла его убирать дом и принуждала к соитию с ней и ее друзьями. В случае отказа его лишали еды и иногда выгоняли из дома.

Позже хозяйка дома предложила ему занятия сексом в обмен на еду. После отказа она выгнала его и выбросила еду в мусорное ведро.

После этого мужчина попросил защиты у властей.

Известно, что в стране он находился легально, так как запросил политическое убежище.

Ранее на Ставрополье волонтеры спасли россиянина после 12 лет рабства.

