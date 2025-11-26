Россиян предупредили о риске облысения из-за мытья волос гелем для душа

Трихолог Белаш: гель для душа вместо шампуня может привести к облысению

Использование геля для душа в качестве шампуня может серьезно навредить коже головы и волосам, в том числе увеличивая вероятность появления перхоти, бактериальных осложнений и даже облысения. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредила врач-трихолог «СМ-Косметология» София Белаш.

По словам специалиста, использование геля для душа приводит к тому, что волосы теряют естественный блеск, становятся ломкими и тусклыми, поскольку обычные моющие средства не содержат компонентов, специально предназначенных для ухода за волосами и кожей головы.

«Гели для душа и жидкое мыло трудно полностью смыть с волос. Они образуют на поверхности стержня пленку, которая практически не удаляется при контакте с жесткой водой. Из-за этого пряди путаются, становятся непослушными, а кожа головы загрязняется быстрее обычного — в итоге повышается жирность и увеличивается частота мытья», — объяснила Белаш.

Кроме негативного влияния на состояние волос, такие средства способны провоцировать сухость кожи головы, зуд и появление перхоти. Постоянное расчесывание на фоне зуда повышает риск бактериальных осложнений.

Трихолог напомнила, что жители городов и без того сталкиваются с жесткой водопроводной водой, которая сама по себе нарушает баланс кожи и усугубляет ее сухость. Это создает неблагоприятные условия для волосяных фолликулов — структуры, крайне чувствительной к внешним повреждающим факторам.

«Когда кожа пересушена и ее защитный барьер нарушен, фолликул оказывается в уязвимой среде. При длительном воздействии агрессивного ухода он может перейти в фазу покоя, а это уже прямой путь к преждевременному выпадению волос», — предупредила специалист.

