В России ответили на слухи о недопуске парома Seabridge в Сочи из-за военных учений

«Турпомощь»: недопуск парома Seabridge в Сочи не связан с военными учениями
Сергей Кулаков/РИА Новости

Запрет прибывшему из Турции парому Seabridge на вход в порт Сочи никак не связан с проведением военных учений, соответствующие предположения, звучавшие в СМИ, не соответствуют действительности. На самом деле судно не пропустили из-за отсутствия необходимых для этого документов, объяснил НСН глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

До этого в средствах массовой информации появились сообщения, что паром якобы не пустили в Сочи из-за военных учений, так как Турция входит в НАТО. Осауленко с этим не согласился, подчеркнув, что для любого прибывающего в российский порт судна действует разрешительная система, и в данном случае просто не все документы были предоставлены.

«С военными учениями это никак не связано. Судоходство там же все равно осуществляется. По поводу туристов на борту решения принимают миграционные власти. С Турцией у нас безвизовый обмен, но это не значит, что зайти в страну может любой человек», — подчеркнул эксперт.

Вопрос оставления туристов на борту во время ожидания разрешения на заход он переадресовал к МИД РФ, отметив, однако, что ведомство эту проблему могут решить только если граждане РФ обратятся за помощью.

В целом ситуация, случившаяся с Seabridge, не должна подорвать попытки возобновления паромного сообщения России и Турции, считает специалист. По его мнению, инцидент лишь подтверждает, что все вопросы с документами следует решать заранее, а не по факту, поэтому, скорее всего, подобное не должно повториться.

Напомним, первый за полтора десятка лет паром из турецкого Трабзона прибыл в Сочи 5 ноября и двое суток не мог пришвартоваться в российском порту, а пассажиры не смогли сойти на берег. У некоторых пассажиров парома, которые планировали сойти на берег ещё 6 ноября, пропали авиабилеты, им пообещали компенсацию. Накануне судно вернулось в Трабзон. В администрации Краснодарского края запуск паромного сообщения назвали преждевременным. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пассажирам застрявшего в Сочи парома Seabridge рассказали о компенсациях.

