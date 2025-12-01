На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывших руководителей иркутского СИЗО-1 осудили по делу о пытках заключенных

Суд Иркутска: экс-руководители СИЗО-1 осуждены по делу о пытках заключенных
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Бывшие руководители СИЗО-1 в Иркутске осуждены по уголовному делу о пытках заключенных. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Иркутска.

Отмечается, что перед судом предстали бывший начальник СИЗО-1 ГУФСИН по Иркутской области и его заместитель. Обоих признали виновными в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Осужденные получили пять и четыре с половиной года колонии общего режима соответственно.

В суде добавили, что шесть потерпевших по уголовному делу получат компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей каждый.

По данным «Ъ-Сибирь», речь идет об Игоре Мокееве и его заместителе Антоне Самаре.

Весной 2024 года в исправительной колонии №15 в Ангарске жаловались на работу учреждений исполнения наказаний. На время проверки руководители СИЗО-1 и ИК-6 были отстранены от исполнения служебных обязанностей.

В августе Курский областной суд заочно приговорил начальника СИЗО в городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины, Игоря Яковлева к 13 годам лишения свободы. В заявлении говорится, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ. Речь идет о жестоком обращении с военнопленными и гражданским населением.

Ранее сотрудница хабаровского СИЗО получила 3,5 года условно за роман с заключенным.

