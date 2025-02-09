Названы самые опасные технологии хранения фруктов и овощей

Сезонные фрукты и ягоды — это те, что выросли в зоне естественного произрастания и смогли нормально дозреть на кустах и деревьях. Зима в России — не время для урожая. В это период созревают фрукты в других, более теплых странах, в особенности в Турции, Испании, Египте, Израиле, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Полина Кулач.

«Перечень ввозимой продукции широк. Импортные фрукты и овощи преодолевают большой путь, прежде чем попасть в магазин. С точки зрения логистики это сбор, хранение, транспортировка, хранение и уже в самом конце – реализация. Несмотря на длительное пребывание вне дерева или куста, плоды приезжают в магазин и хранятся там неделями свежими и красивыми. Для сравнения, фрукты и ягоды из собственного сада портятся буквально на глазах. Магазинам невыгодно держать скоропортящиеся фрукты и овощи. Поэтому были разработаны технологии длительного хранения. Сегодня используют несколько методов обработки: воском, газовую обработку, химические консерванты, озонирование и ультрафиолет, модифицированную атмосферу для упаковки», — объяснила она.

При обработке воском используют три добавки: пчелиный воск (E901), шеллачный воск (E904), карнаубский воск (E903). Воски создают защитный слой на поверхности продукта, предотвращая потерю влаги и замедляя проникновение микроорганизмов, вызывающих гниение. Воск – пищевая добавка, которая относится к категории глазирующих агентов, считается нетоксичной и физиологически безопасной, не усваивается организмом и выводится из него в неизмененном виде.

«Парафин и воск в сочетании с химическими консервантами могут давать негативные последствия. Например, с сорбиновой кислотой они разрушают необходимый организму витамин В12. Парафин – продукт нефтепереработки, который в принципе не может быть полезен человеческому организму. Использование газовых сред для продления срока хранения продуктов – распространенная практика, причем ее можно использовать и для фруктов, и для овощей, и для ягод», — отметила эксперт.

Также для сохранения свежести фруктов и овощей применяют азот (N2), углекислый газ (CO2), этилен (C2H4). Газовая среда регулирует процесс созревания фруктов и ягод. Чаще всего ее используют для созревания и при транспортировки бананов, предотвращая окисление и развитие микроорганизмов. Азот и углекислый газ вытесняют кислород, замедляя процесс окисления продуктов. Это обычная процедура и никакого вреда конечному потребителю она не приносит, так как не остается на поверхности продукции.

Химические консерванты применяют для обработки фруктов и овощей, чтобы предотвратить рост плесени и других микроорганизмов. Консервирующие вещества оказывают антимикробное и антибактериальное действие, защищая продукты от порчи при хранении и транспортировке.

«Несколько химических средств для увеличения сроков хранения фруктов и ягод: дифенилэтилен, сернистый газ, диоксид серы, пестициды. Все они несут опасность для организма. Ежеминутного отравления в момент употребления фруктов, овощей и ягод не происходит, но у некоторых покупателей может быть диарея, аллергия, а, самое главное, идет накопление в организме химических веществ, которые впоследствии могут дать обострение различным заболеваниям», — объяснила Кулач.

Озонирование – наиболее эффективный и самый щадящий метод обработки созревшего урожая. Озон является мощным окислителем и осуществляет мгновенную дезинфекцию и уничтожение бактерий. Из преимуществ озона перед химическими препаратами можно выделить его бесследное исчезновение. После процесса дезинфекции озон растворяется в воздухе, не требуя после себя завершающую очистку. Никакого налета и осадка на урожае не наблюдается. После обработки озоном замедляется темп созревание овощной продукции, соответственно, увеличивается их срок хранения.

«Модифицированная газовая атмосфера — это развивающаяся технология, которая защищает и продлевает срок хранения продуктов питания без использования стабилизаторов и консервантов. Ее суть – многократное или однократное впрыскивание модифицированной газовой среды в упаковку до тех пор, пока не будет удален кислород из упаковки. По возможности все-таки выбирайте отечественные фрукты и ягоды. Если вы купили импортные, то тщательно мойте их и снимайте кожуру. Не забывайте, мыть руки после снятия кожуры, чтобы остатки химических веществ с пальцев не попали к вам в рот», — резюмировала она.

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