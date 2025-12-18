На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индонезии 10-летний мальчик стал жертвой крокодила

The Sun: 10-летний мальчик стал жертвой крокодила, купаясь в реке в Индонезии
Shutterstock/FOTODOM

В Индонезии 10-летний мальчик по имени Аффан стал жертвой нападения крокодила во время купания в реке, пишет The Sun.

По данным местных властей, ребенок купался вместе с друзьями, когда на него напал крупный крокодил. Двое находившихся рядом детей смогли выбраться на берег и побежали в деревню, чтобы сообщить о случившемся, однако спасти мальчика не удалось.

Начальник полиции Хендра Гунаван сообщил, что данный район давно считается опасным из-за частого появления крокодилов. По словам местных жителей, в реке обитают болотные и эстуарные крокодилы.

К поисковой операции были привлечены полиция, военные и добровольцы-спасатели. Поиски продолжались несколько дней и завершились ранним утром 18 декабря, когда тело ребенка было обнаружено недалеко от деревенского пирса и передано семье.

Специалисты отмечают, что Индонезия является домом для 14 видов крокодилов, включая крупных и агрессивных, численность которых высока благодаря тропическому климату страны. Экологи считают, что рост числа нападений может быть связан с сокращением естественной среды обитания хищников и уменьшением их кормовой базы.

Ранее в Австралии нашли яйца крокодилов возрастом 55 млн лет.

