В Австралии нашли яйца крокодилов возрастом 55 млн лет

Melbourne Museum

В окрестностях городка Мургон на востоке Австралии — всего в 250 км от Брисбена — палеонтологи обнаружили древнейшие в стране фрагменты крокодильих яиц. Находке 55 млн лет. Работа опубликована в журнале Journal of Vertebrate Paleontology (JVP).

Ученые определили, что обнаруженные фрагменты принадлежат древнейшему представителю мэкозухинов — вымершей ветви крокодилов, доминировавшей в пресноводных системах Австралии десятки миллионов лет назад. Для яичной оболочки выделили новый тип — Wakkaoolithus godthelpi.

В отличие от современных солоноводных и пресноводных крокодилов, пришедших на континент лишь около пяти миллионов лет назад, мэкозухины представляли гораздо более древнюю линию эволюции. Исследования из Мургона и района Риверслай-Бейджау в 1980-х годах показали, что их разнообразие было значительно шире — известно уже 10 вымерших родов. Среди них были как узкорылые сухопутные охотники Quinkana, так и карликовые виды вроде Trilophosuchus, предположительно способные лазать по деревьям.

Новые фрагменты яиц принадлежат роду Kambara — двухметровому хищнику, охотившемуся на рыбу и мягкотелых черепах. Исследователь Ксавьер Панадес-и-Блас из Университета Барселоны изучил структуры скорлупы с помощью высокоточного микроскопа. Он обнаружил уникальные особенности микростроения, не встречающиеся у современных крокодилов и аллигаторов.

Эти признаки могут стать новым инструментом в изучении эволюции крокодилов между Австралией, Азией, Африкой и Америкой — однако, как отметили авторы, необходимы дополнительные исследования.

Помимо эволюционного значения, находка дает представление о среде, в которой жили мэкозухины. В скорлупе почти нет следов бактериального разрушения — это говорит о том, что гнезда Kambara могли располагаться в пересыхающих участках древних болот вокруг Мургона.

