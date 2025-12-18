На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Двое россиян подрались после спора о платном туалете

В Оренбуржье мужчины подрались из-за спора о платном туалете
true
true
true
close
redart14/Shutterstock/FOTODOM

В Оренбуржье осудили двоих местных жителей, которые устроили драку из-за спора о платном туалете. Об этом сообщает пресс-служба судебного участка №2 Соль-Илецкого района.

Инцидент произошел 7 июля этого года в городе Соль-Илецке. Ссора возникла из-за платного туалета, расположенного рядом с входом во двор пенсионерки. Сын женщины неоднократно просил владельца рынка перенести туалет, но безуспешно.

Сын пенсионерки пришел на рынок, чтобы решить вопрос, и встретил там сына владельца торговой площади. После словесной перепалки желающий разобраться с туалетом мужчина поехал к дому хозяина рынка, однако там он столкнулся с племянником мужчины. Последний, ничего не говоря, ударил сына пожилой женщины кулаком в голову, а затем совершил борцовский бросок — пострадавший упал на землю и сломал ключицу.

Суд признал нападавшего виновным по части 1 статьи 112 УК РФ. Ему назначили наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы.

Ранее два отца подрались из-за своих дочерей в Калужской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами