В Брюсселе протестующие зажгли покрышки у здания Европарламента

Протестующие фермеры зажгли покрышки у здания Европарламента в Брюсселе

В Брюсселе на фоне масштабной акции протеста фермеров у здания Европейского парламента были подожжены автомобильные покрышки. Густой черный дым поднимается над Еврокварталом, пишет ТАСС.

Агентство отмечает, что в воздушном пространстве города замечены барражирующие полицейские вертолеты.

Сотрудники правоохранительных органов, обеспечивающие оцепление Евроквартала, временно отошли вглубь периметра. При этом отмечается, что обстановка на месте остается относительно спокойной.

Протестующие активно фиксируют происходящее на мобильные телефоны, снимая пламя и клубы дыма от горящих покрышек.

Слышны непрерывные сигналы тракторов, которыми фермеры прибыли к месту демонстрации, а также взрывы петард. При этом полиция пока не предпринимает активных действий для разгона или пресечения акции.

18 декабря несколько тысяч фермеров из всех 27 стран Евросоюза прибыли в Брюссель для участия в акции протеста против соглашения о свободной торговле. Организатором акции протеста является европейское фермерское объединение Copa-Cogeca.

