Школьник-кикбоксер жестоко избил сверстника в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 15-летнего кикбоксера заподозрили в жестоком избиении сверстника. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Инцидент произошел 16 декабря. Предварительно, школьника сильно ударили по лицу, от чего тот упал, после чего нападавший, используя приемы из кикбоксинга, продолжил наносить ему удары — потасовку остановил прохожий.

В результате осколки стекол от разбитых очков вошли в кожу возле глаз пострадавшего подростка, ему наложили швы и назначили антибиотики. Состояние школьника оценили как тяжелое — у него постоянные головокружения и тошнота, 18 декабря его госпитализировали в стационар.

Полиция установила подозреваемого, им оказался 15-летний ученик той же школы. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ — побои. Законных представителей нападавшего привлекли к административной ответственности, сам подросток будет поставлен на учет в ПДН. Проверка по факту инцидента продолжается, ситуация находится на контроле регионального Следственного комитета.

Ранее в Бийске на видео попало жестокое избиение школьницы сверстницами на глазах у толпы.