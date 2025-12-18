На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Школьник-кикбоксер жестоко избил сверстника в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле школьника-кикбоксера заподозрили в жестоком избиении сверстника
true
true
true
close
Telegram-канал Инцидент Нижний Тагил • Новости

В Нижнем Тагиле 15-летнего кикбоксера заподозрили в жестоком избиении сверстника. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Инцидент произошел 16 декабря. Предварительно, школьника сильно ударили по лицу, от чего тот упал, после чего нападавший, используя приемы из кикбоксинга, продолжил наносить ему удары — потасовку остановил прохожий.

В результате осколки стекол от разбитых очков вошли в кожу возле глаз пострадавшего подростка, ему наложили швы и назначили антибиотики. Состояние школьника оценили как тяжелое — у него постоянные головокружения и тошнота, 18 декабря его госпитализировали в стационар.

Полиция установила подозреваемого, им оказался 15-летний ученик той же школы. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ — побои. Законных представителей нападавшего привлекли к административной ответственности, сам подросток будет поставлен на учет в ПДН. Проверка по факту инцидента продолжается, ситуация находится на контроле регионального Следственного комитета.

Ранее в Бийске на видео попало жестокое избиение школьницы сверстницами на глазах у толпы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами