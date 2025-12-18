На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителя Удмуртии арестовали по подозрению в государственной измене

ФСБ: житель Ижевска задержан по подозрению в госизмене
true
true
true
close
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Ижевска республики Удмуртия арестовали по подозрению в государственной измене. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на региональное Управление Федеральной службы безопасности.

«Установлено, что, помимо инкриминируемых преступных деяний, задержанный, действуя по указанию иностранного куратора, осуществил фотографирование и видеозапись систем защиты территории одного из режимных предприятий города, а также его постов охраны и мест расположения КПП, которые в последующем передал украинской стороне», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ.

В сентябре этого года суд приговорил жителя Сахалинской области к 14 годам лишения свободы за попытку государственной измены в пользу Украины и призывы к терроризму. В ходе следствия и суда выяснилось, что мужчина, разделяя проукраинскую националистическую идеологию, размещал в социальных сетях материалы, оправдывающие террористическую деятельность. Кроме того, подсудимый намеревался выехать на территорию Украины, вступить в одно из воинских формирований и участвовать в боевых действиях против российской армии.

Ранее в Москве по делу о государственной измене арестовали предпринимателя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами