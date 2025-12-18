Жителя Удмуртии арестовали по подозрению в государственной измене

Жителя Ижевска республики Удмуртия арестовали по подозрению в государственной измене. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на региональное Управление Федеральной службы безопасности.

«Установлено, что, помимо инкриминируемых преступных деяний, задержанный, действуя по указанию иностранного куратора, осуществил фотографирование и видеозапись систем защиты территории одного из режимных предприятий города, а также его постов охраны и мест расположения КПП, которые в последующем передал украинской стороне», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ.

В сентябре этого года суд приговорил жителя Сахалинской области к 14 годам лишения свободы за попытку государственной измены в пользу Украины и призывы к терроризму. В ходе следствия и суда выяснилось, что мужчина, разделяя проукраинскую националистическую идеологию, размещал в социальных сетях материалы, оправдывающие террористическую деятельность. Кроме того, подсудимый намеревался выехать на территорию Украины, вступить в одно из воинских формирований и участвовать в боевых действиях против российской армии.

Ранее в Москве по делу о государственной измене арестовали предпринимателя.