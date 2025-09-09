В Москве арестовали предпринимателя за госизмену

ТАСС: в Москве по делу о госизмене арестовали предпринимателя Сергея Деревянко

Мещанский суд Москвы арестовал российского индивидуального предпринимателя Сергея Деревянко, который проходит по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебную картотеку.

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ИП Деревянко С. И. по ст. 275 УК РФ (госизмена). Решение вступило в силу», — говорится картотеке.

В ней также сказано, что бизнесмен пока не стал обжаловать свой арест. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Отмечается, что до задержания Деревянко занимался оптовой торговлей, в том числе ювелирных изделий, а также вел фермерскую деятельность.

19 августа сообщалось, что в Ростове-на-Дону 54-летнего мужчину приговорили к 13 годам и шести месяцам заключения за передачу военных данных украинской стороне.

8 августа стало известно, что житель Таганрога получил шесть лет колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины.

Ранее жителя Симферополя осудили за госизмену и помощь ВСУ.