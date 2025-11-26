На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве мужчины вымогали 1,3 млн рублей у раненых участников СВО

Yeongsik Im/Shutterstock/FOTODOM

В Москве поймали двух мужчин, которых подозревают в вымогательстве денег у участников СВО. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

О действиях мужчин правоохранители узнали после обращения одного из пострадавших. Он получил ранение в зоне спецоперации и приехал в город, чтобы пройти курс лечения.

Мужчины заявили, что могут принудительно выписать пациента из стационара и отправить на линию боевого соприкосновения. Чтобы этого не произошло, они потребовали у пострадавшего миллион рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали сообщников при передаче денег», – рассказала Волк.

Позже выяснилось, что от их действий пострадал еще один ветеран СВО. По такой же схеме у него требовали 300 тысяч рублей.

Во время обысков у подозреваемых обнаружили банковские карты, технику и два предмета, похожие на пистолеты. Их направили на экспертизу.

Ранее отец стал фигурантом уголовного дела после того, как получил выплаты на сына, не вернувшегося с СВО.

