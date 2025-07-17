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В Тверской области члены ОПГ вымогали у участников СВО выплаты

В Тверской области членов ОПГ задержали за вымогательство денег у участников СВО
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В Тверской области компанию из нескольких человек подозревают в похищении выплат участникам СВО. Об этом сообщает «Осторожно, Тверь».

По данным Telegram-канала, участники ОПГ выслеживали одиноких мужчин, после чего угрожали им и их родственникам. В некоторых случаях обвиняли в преступлениях, которые пострадавшие не совершали.

С помощью давления мужчин заставляли подписать контракт на службу.

«Выплаты за участие в СВО присваивали себе, отбирая банковские карты военнослужащих», – сообщается в публикации.

По данным местных СМИ, чтобы принудить к подписанию документа, подозреваемые спаивали людей и удерживали в помещениях, где избивали.

Всего таким образом похитили более четырех миллионов рублей. Членов ОПГ задержали в Торжокском районе Тверской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, специалисты уже провели обыски.

Ранее участник СВО почти два года не мог получить выплату за награду.

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