В Тверской области члены ОПГ вымогали у участников СВО выплаты

В Тверской области членов ОПГ задержали за вымогательство денег у участников СВО

В Тверской области компанию из нескольких человек подозревают в похищении выплат участникам СВО. Об этом сообщает «Осторожно, Тверь».

По данным Telegram-канала, участники ОПГ выслеживали одиноких мужчин, после чего угрожали им и их родственникам. В некоторых случаях обвиняли в преступлениях, которые пострадавшие не совершали.

С помощью давления мужчин заставляли подписать контракт на службу.

«Выплаты за участие в СВО присваивали себе, отбирая банковские карты военнослужащих», – сообщается в публикации.

По данным местных СМИ, чтобы принудить к подписанию документа, подозреваемые спаивали людей и удерживали в помещениях, где избивали.

Всего таким образом похитили более четырех миллионов рублей. Членов ОПГ задержали в Торжокском районе Тверской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, специалисты уже провели обыски.

Ранее участник СВО почти два года не мог получить выплату за награду.