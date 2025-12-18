На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, зачем мошенники требуют необычно упаковывать деньги

МВД: мошенники требуют необычно упаковать деньги для отвлечения от происходящего
Ilya Naymushin/Reuters

Требования мошенников необычно упаковывать деньги для передачи курьеру являются психологическим приемом. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Его цель — убедить потерпевших в том, что они вовлечены в некую спецоперацию, в которой все детали продуманы и требуют четкого исполнения», — написала представитель ведомства.

Волк добавила, что также злоумышленники подобным образом хотят вывести жертву из равновесия, заставляя отвлечься от сути происходящего. Помимо этого, мошенники такими требованиями проводят тест на лояльность и критическое мышление, чтобы определить, нужно ли сменить тактику или усилить давление.

2 декабря в Пензе полицейские спасли пожилую женщину, которая хотела отправить мошенникам деньги. Неизвестные связались с 69-летней пенсионеркой под видом сотрудников банка и убедили ее в необходимости «задекларировать» сбережения. Пожилая женщина поверила звонившим, сняла со своего счета в банке 450 тысяч рублей, упаковала деньги в ботинки и направилась в транспортную компанию, чтобы отправить посылку на указанный ей адрес.

Ранее киберполиция представила алгоритм действий при обмане телефонными мошенниками.

