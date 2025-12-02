На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пенсионерка спрятала в ботинках 450 тысяч рублей для мошенников

В Пензе пенсионерка пыталась отправить мошенникам деньги, спрятав их в ботинках
true
true
true

В Пензе полицейские спасли пожилую женщину, которая хотела отправить мошенникам деньги. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с 69-летней пенсионеркой под видом сотрудников банка и убедили ее в необходимости «задекларировать» сбережения. Пожилая женщина поверила звонившим, сняла со своего счета в банке 450 тысяч рублей, упаковала деньги в ботинки и направилась в транспортную компанию, чтобы отправить посылку на указанный ей адрес.

Сотрудникам полиции удалось убедить потерпевшую, что ее пытаются обмануть аферисты. Выяснилось, что несколько месяцев назад она уже передавала мошенникам 300 тысяч рублей.

До этого в Иркутской области 69-летний мужчина отдал мошенникам деньги, которые копил 23 года. Пострадавшей также оказалась и девушка-курьер, которую аферисты обманули по аналогичной схеме, а затем заставили работать на себя.

Ранее в Саратовской области мошенники заставили девушку продать золото и машину.

