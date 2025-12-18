В Госдуме предложили новый способ решения проблемы с нелегальными мигрантами

В России необходимо ввести более строгие правила трудоустройства мигрантов на предприятия, владельцами которых являются иностранцы. Это позволит решить одну из самых серьезных проблем в сфере миграционной политики. Соответствующий законопроект разработали депутаты Госдумы Сергей Миронов и Федот Тумусов, сообщает 360.ru.

Документ предполагает ужесточение норм, которое станет препятствием для найма нелегальных мигрантов в компании иностранцев. Сегодня это действительно серьёзная проблема, так как на такие предприятия массово приезжих нанимают приезжих, которые находятся в стране нелегально, считают авторы инициативы.

«Статус индивидуального предпринимателя, тесная связь со своей страной и кланами открывают им большие возможности для привлечения нелегальной рабочей силы. Законопроект ставит заслон этой лазейке», — пояснил в беседе с изданием Миронов.

В законопроекте, в частности, предлагается ввести норму, согласно которой иностранец сможет выступить в роли работодателя только если имеет статус ИП в течение не менее трёх лет и никогда до этого не нарушал российские законы.

Ранее сообщалось о планах властей российского региона повысить стоимость патента на трудовую деятельность для мигрантов.