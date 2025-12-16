Названы симптомы депрессии, увеличивающие риск деменции

В середине жизни не сама депрессия, а лишь несколько конкретных ее проявлений могут значительно повышать риск деменции в пожилом возрасте. К такому выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона. Работа опубликована в журнале The Lancet Psychiatry.

Ученые проанализировали данные 5 811 участников британского долгосрочного исследования Whitehall II. В конце 1990-х годов, когда участникам было от 45 до 69 лет и ни у кого из них не было признаков деменции, они заполнили подробные анкеты о депрессивных симптомах. Затем состояние их здоровья отслеживали в течение 25 лет с использованием национальных медицинских регистров. За это время деменция была диагностирована примерно у 10% участников.

Анализ показал, что повышенный риск деменции связан не с депрессией в целом, а с шестью конкретными симптомами, проявлявшимися в среднем возрасте. Среди них — потеря уверенности в себе, ощущение неспособности справляться с трудностями, отсутствие чувства тепла и привязанности к другим людям, постоянная нервозность, неудовлетворенность тем, как выполняются задачи, а также проблемы с концентрацией внимания. Именно эти проявления полностью объясняли связь между депрессией в середине жизни и деменцией в дальнейшем, особенно у людей младше 60 лет.

Интересно, что другие распространенные симптомы депрессии, включая нарушения сна, подавленное настроение или суицидальные мысли, не показали значимой связи с риском деменции в долгосрочной перспективе. Это подчеркивает, что депрессия — неоднородное состояние, а ее отдельные проявления могут иметь разное значение для здоровья мозга.

Ранее была названа привычка, увеличивающая риск диабета у пожилых.