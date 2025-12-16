На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы симптомы депрессии, увеличивающие риск деменции

Lancet: шесть симптомов депрессии увеличивают риск деменции
true
true
true
close
Shutterstock

В середине жизни не сама депрессия, а лишь несколько конкретных ее проявлений могут значительно повышать риск деменции в пожилом возрасте. К такому выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона. Работа опубликована в журнале The Lancet Psychiatry.

Ученые проанализировали данные 5 811 участников британского долгосрочного исследования Whitehall II. В конце 1990-х годов, когда участникам было от 45 до 69 лет и ни у кого из них не было признаков деменции, они заполнили подробные анкеты о депрессивных симптомах. Затем состояние их здоровья отслеживали в течение 25 лет с использованием национальных медицинских регистров. За это время деменция была диагностирована примерно у 10% участников.

Анализ показал, что повышенный риск деменции связан не с депрессией в целом, а с шестью конкретными симптомами, проявлявшимися в среднем возрасте. Среди них — потеря уверенности в себе, ощущение неспособности справляться с трудностями, отсутствие чувства тепла и привязанности к другим людям, постоянная нервозность, неудовлетворенность тем, как выполняются задачи, а также проблемы с концентрацией внимания. Именно эти проявления полностью объясняли связь между депрессией в середине жизни и деменцией в дальнейшем, особенно у людей младше 60 лет.

Интересно, что другие распространенные симптомы депрессии, включая нарушения сна, подавленное настроение или суицидальные мысли, не показали значимой связи с риском деменции в долгосрочной перспективе. Это подчеркивает, что депрессия — неоднородное состояние, а ее отдельные проявления могут иметь разное значение для здоровья мозга.

Ранее была названа привычка, увеличивающая риск диабета у пожилых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Семь месяцев войны и биткоин за $1 млн: каким 2026 год увидели Ванга, Нострадамус и Илон Маск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами