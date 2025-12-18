На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бизнесмен с сайта знакомств развел московскую госслужащую на 8 млн рублей «инвестиций»

Baza: в Москве лжебизнесмен выманил у госслужащей 8 млн рублей
Ivan Kruk/Shutterstock/FOTODOM

Предприниматель с сайта знакомств обманул госслужащую из Москвы на восемь миллионов рублей. Об этом сообщает Baza.

43-летняя женщина по имени Наталья познакомилась с Павлом на сайтах, где пользователи обычно ищут вторую половинку. Мужчина рассказал, что живет за границей и зарабатывает на инвестициях. При этом она также может вложить деньги, чтобы заработать.

Павел познакомил москвичку со специалистами. Неизвестные завели ей счет в сингапурском банке и помогали решать связанные с платформой вопросы. Сумма в личном кабинете постепенно росла, поэтому россиянка продолжала инвестировать.

Позже женщина решила снять деньги, но Павел и специалисты уверяли, что из-за технических причин пока что сделать это она не сможет.

Пострадавшая обратилась в полицию. В результате сотрудники правоохранительных органов установили личности пятерых россиян, на счета которых приходили суммы.

Ранее россиянка потеряла крупную сумму денег, доверившись инвестору с сайта знакомств.

