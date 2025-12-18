На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сбере подвели итоги трат и сбережений клиентов в 2025 году

Жители Химок стали рекордсменами по тратам на питомцев в Сбере в 2025 году
Подмосковные Химки стали рекордсменом расходов на домашних питомцев в 2025 году, сообщает пресс-служба Сбера.

Всего в 2025 году россияне потратили на домашних питомцев 135 млрд рублей, а лидером стала Московская область (20 млрд рублей). В Сбере отметили, что рейтинг по среднему чеку на питомцев возглавили Химки (1861 рубль).

Также в уходящем году клиенты Сбера оплатили улыбкой покупки на 154 млрд рублей. В пятерку самых улыбчивых городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Химки и Пермь.

Что касается сбережений, в 2025 году сумма заработанных процентов по вкладам в Сбере выросла в 2,4 раза по сравнению с 2024 годом, а число клиентов, которые получили процентный доход, выросло в 1,8 раза.

В Сбере рассказали, что в уходящем году сервис «Купер» помог россиянам сэкономить 11 604 793 часа благодаря тому, что они не ходили за покупками. Также совокупная экономия клиентов «Купера» превысила 15,8 млрд рублей.

Кроме того, в Сбере напомнили, что в этом году в приложении «СберБанк Онлайн» появился раздел «Авто», которым уже воспользовались 5,5 млн автолюбителей.

