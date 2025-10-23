Сбежавших из колонии террористов призвали возместить ущерб от их поимки

На Урале СИЗО подал в суд на террористов о возмещении ущерба от их побега

Следственный изолятор №4 и колония-поселение №45 в Свердловской области подали иски к террористам Александру Черепанову и Ивану Корюкову о возмещении материального ущерба, связанного с их поимкой после побега из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона в Telegram-канале.

Возможность возмещения убытков исправительным учреждениям предусматривает статья 102 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Она включает себя пункт о необходимости осужденного выплатить СИЗО средства, потраченные на побег.

«Иски предъявлены в Нижнесергинский районный суд в соответствии с ч. 10 ст. 29 ГПК РФ по месту жительства до заключения под стражу одного из ответчиков – Александра Черепанова», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что дата рассмотрение обращения будет назначена после подготовки к судебному разбирательству.

Подельники сбежали 1 сентября. После побега начальник СИЗО-1 Алексей Киселев подал в отставку, формально «по собственному желанию». Временно исполняющим обязанности руководителя изолятора назначен Андрей Квон. Черепанов оставался на свободе неделю и был задержан 8 сентября, Корюкова нашли 15 сентября.

Ранее вор пытался убежать от полиции через забор, за которым оказался полицейский участок.