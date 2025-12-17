На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве прошла церемония вручения премии «Легенды Тавриды»

Скульптор Андрей Ковальчук стал «Легендой Тавриды» за наставничество в искусстве
true
true
true
close
Пресс-служба арт-кластера «Таврида»

В Центре исполнительских искусств в Москве прошла шестая церемония вручения премии «Легенды Тавриды». Об этом сообщает пресс-служба арт-кластера.

Отмечается, что в 2025 году впервые награду получил представитель изобразительного искусства. Лауреатом стал председатель Союза художников России, народный художник России Андрей Ковальчук.

На церемонии Ковальчука поздравил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, а также коллеги и ученики.

Лауреат — автор более 70 монументальных работ по всей стране, включая памятник окончанию Гражданской войны в Севастополе, скульптуру Александра III в Ялте, мемориалы «Памяти жертв Чернобыльской трагедии» и «Героям Первой мировой войны» в Москве.

Кроме того, Ковальчук является вице-президентом Российской академии художеств, членом Совета при президенте РФ по культуре и лауреатом государственных премий.

Отмечается, что он уделяет особое внимание работе с молодежью. Так, в 2025 году в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» при поддержке Союза художников прошла выставка «Символизм СВО: сквозь огонь к триумфу», где свои работы представили 10 членов Союза и 13 молодых авторов из «Тавриды».

Премия «Легенды Тавриды» присуждается по итогам голосования сообщества молодых деятелей культуры и отмечает выдающийся вклад в наставничество и поддержку молодого поколения. Награду скульптору вручили участники Творческого молодежного сообщества изобразительного искусства арт-кластера «Таврида».

Rambler&Co – стратегический медиапартнер премии «Легенда Тавриды».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами