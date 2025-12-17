В Москве прошла церемония вручения премии «Легенды Тавриды»

Скульптор Андрей Ковальчук стал «Легендой Тавриды» за наставничество в искусстве

В Центре исполнительских искусств в Москве прошла шестая церемония вручения премии «Легенды Тавриды». Об этом сообщает пресс-служба арт-кластера.

Отмечается, что в 2025 году впервые награду получил представитель изобразительного искусства. Лауреатом стал председатель Союза художников России, народный художник России Андрей Ковальчук.

На церемонии Ковальчука поздравил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, а также коллеги и ученики.

Лауреат — автор более 70 монументальных работ по всей стране, включая памятник окончанию Гражданской войны в Севастополе, скульптуру Александра III в Ялте, мемориалы «Памяти жертв Чернобыльской трагедии» и «Героям Первой мировой войны» в Москве.

Кроме того, Ковальчук является вице-президентом Российской академии художеств, членом Совета при президенте РФ по культуре и лауреатом государственных премий.

Отмечается, что он уделяет особое внимание работе с молодежью. Так, в 2025 году в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» при поддержке Союза художников прошла выставка «Символизм СВО: сквозь огонь к триумфу», где свои работы представили 10 членов Союза и 13 молодых авторов из «Тавриды».

Премия «Легенды Тавриды» присуждается по итогам голосования сообщества молодых деятелей культуры и отмечает выдающийся вклад в наставничество и поддержку молодого поколения. Награду скульптору вручили участники Творческого молодежного сообщества изобразительного искусства арт-кластера «Таврида».

