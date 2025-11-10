На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бобры перекрыли трубы на переправе в Башкирии и устроили потоп

Mash: в Башкирии бобры перекрыли трубы на переправе и устроили потоп
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash Batash»

В Башкирии из-за бобров произошел потоп в районе переправы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в городе Ишимбае на реке Тайрук. По словам местных жителей, бобры в темное время суток стаскивали ветки для строительства плотины, что привело к засорению нескольких водоотводных труб. В результате вода вышла за пределы объездной дороги, создав подтопление территории.

Предварительно, мэр города подтвердил информацию о засорении одной из труб и сообщил, что ситуация находится на контроле.

До этого четыре села в Ленобласти остались без света из-за бобров. Животные сгрызли несколько деревьев, и те рухнули на ЛЭП. Чтобы добраться до поврежденной линии электропередачи, специалистам пришлось использовать экскаватор — бобры также выстроили плотину, которая мешала проезду.

Ранее «трудолюбивый бобр» построил плотину и остановил поезда на западе Дании.

