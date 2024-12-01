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Четыре села в Ленобласти остались без света из-за бобров

Baza: в Ленобласти бобры оставили без света жителей четырех сел

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Depositphotos

В Тихвинском районе Ленинградской области бобры сгрызли несколько деревьев и повалили их на линию электропередачи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Жители четырех сел остались без света из-за бобров, которые сгрызли несколько деревьев, рухнувших на ЛЭП.

Чтобы добраться до поврежденной линии электропередачи, специалистам пришлось использовать экскаватор — бобры также выстроили плотину, которая мешала проезду. Подачу электроэнергии удалось восстановить, бобры не пострадали.

До этого сообщалось, что в Смоленской области более 100 сел оказались обесточены из-за снегопада. Местные жители рассказали, что такая ситуация произошла из-за неподготовленности властей. Так, по словам жителей, чиновники вовремя не позаботились о вырубке старых деревьев, которые после снегопада упали и оборвали электрические провода.

Ранее в Москве спасли бобра, застрявшего в ливневке.

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