В Нижневартовске раскритиковали гигантских Деда Мороза и Снегурочку без лица

Фигуры Деда Мороза и Снегурочки без лица раскритиковали жители Нижневартовска, сообщает Telegram-канал SHOT.

Как отмечается, украшенные гирляндами шестиметровые фигуры власти города установили на площади Нефтяников. Местные жители не очень оценили такую новогоднюю атмосферу, сравнив инсталляции сказочных персонажей с киборгами и героями из мультфильма «Футурама».

В ответ на реакцию граждан в городской администрации поспешили заверить в завершении работы над постаментами.

«фигуры — заводского изготовления, и их монтаж не завершен. Сейчас специалисты монтируют каркас и подключают объект. Декоративные элементы, формирующие черты лиц, будут установлены дополнительно в рамках завершающего этапа работ», – заявили в мэрии.

Городские власти пообещали завершить все работы к официальному открытию ледового городка Нижневартовска.

До этого в одной из школ Нижневартовска звонки на перемену предложили заменить патриотическими песнями Ярослава Дронова (Shaman). Впоследствии на эту тему высказалась актриса Яна Поплавская, которая заявила, что такая инициатива может привить ненависть к творчеству автора хита «Я русский».

Ранее в Твери мужчина разломал новогоднюю декоративную лошадь у ресторана.