На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нижневартовске раскритиковали гигантских Деда Мороза и Снегурочку без лица

SHOT: мэрия Нижневартовска пообещала исправить «безликого» Деда Мороза
true
true
true
close
Telegram-канал SHOT

Фигуры Деда Мороза и Снегурочки без лица раскритиковали жители Нижневартовска, сообщает Telegram-канал SHOT.

Как отмечается, украшенные гирляндами шестиметровые фигуры власти города установили на площади Нефтяников. Местные жители не очень оценили такую новогоднюю атмосферу, сравнив инсталляции сказочных персонажей с киборгами и героями из мультфильма «Футурама».

В ответ на реакцию граждан в городской администрации поспешили заверить в завершении работы над постаментами.

«фигуры — заводского изготовления, и их монтаж не завершен. Сейчас специалисты монтируют каркас и подключают объект. Декоративные элементы, формирующие черты лиц, будут установлены дополнительно в рамках завершающего этапа работ», – заявили в мэрии.

Городские власти пообещали завершить все работы к официальному открытию ледового городка Нижневартовска.

До этого в одной из школ Нижневартовска звонки на перемену предложили заменить патриотическими песнями Ярослава Дронова (Shaman). Впоследствии на эту тему высказалась актриса Яна Поплавская, которая заявила, что такая инициатива может привить ненависть к творчеству автора хита «Я русский».

Ранее в Твери мужчина разломал новогоднюю декоративную лошадь у ресторана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами