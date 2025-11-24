Яна Поплавская раскритиковала замену школьных звонков на песни Shaman

Актриса Яна Поплавская раскритиковала идею замены школьных звонков на песни Ярослава Дронова (Shaman). Ее цитирует портал «Страсти».

Так она отреагировала на новость о том, что звонки заменяют на патриотические песни артиста в одной из школ Нижневартовска. По мнению Поплавской, такой ход может привить ненависть к творчеству автора хита «Я русский».

Артистка напомнила, что даже гимн Российской Федерации на государственных радиостанциях звучит всего два раза в сутки: в полночь и в шесть утра.

«Заставить кого-то слушать одно и то же ежедневно с утра до вечера — это иезуитство. Любую, даже самую хорошую песню, человек возненавидит, прослушав сто раз», — сказала она.

Поплавская добавила, что люди не любят песни, которые стоят у них на звонке будильника на телефоне. Аналогичная судьба может постигнуть песни Shaman, если их ставить вместо звонков, говорит она.

В Нижневартовске звонки заменили на песни Shaman после открытого голосования. Утверждалось, что этот выбор сделали сами учащиеся.

Ранее в екатеринбургской школе, куда приезжала Мизулина, установили патриотичный звонок.