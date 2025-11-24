На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Яна Поплавская раскритиковала замену школьных звонков на песни Shaman

Актриса Поплавская: хиты Shaman вместо звонков привьют ненависть к творчеству певца
Global Look Press

Актриса Яна Поплавская раскритиковала идею замены школьных звонков на песни Ярослава Дронова (Shaman). Ее цитирует портал «Страсти».

Так она отреагировала на новость о том, что звонки заменяют на патриотические песни артиста в одной из школ Нижневартовска. По мнению Поплавской, такой ход может привить ненависть к творчеству автора хита «Я русский».

Артистка напомнила, что даже гимн Российской Федерации на государственных радиостанциях звучит всего два раза в сутки: в полночь и в шесть утра.

«Заставить кого-то слушать одно и то же ежедневно с утра до вечера — это иезуитство. Любую, даже самую хорошую песню, человек возненавидит, прослушав сто раз», — сказала она.

Поплавская добавила, что люди не любят песни, которые стоят у них на звонке будильника на телефоне. Аналогичная судьба может постигнуть песни Shaman, если их ставить вместо звонков, говорит она.

В Нижневартовске звонки заменили на песни Shaman после открытого голосования. Утверждалось, что этот выбор сделали сами учащиеся.

Ранее в екатеринбургской школе, куда приезжала Мизулина, установили патриотичный звонок.

