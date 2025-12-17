В Кировской области пьяный мужчина устроил погром в кафе и перебил посуду

В Кировской области пьяный посетитель устроил погром в кафе

В городе Кирово-Чепецке сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии устроил дебош в кафе и разбил посуду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел около четырех часов утра. На пульт вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал из одного из местных заведений. Прибывшая оперативная группа обнаружила в помещении 38-летнего посетителя, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По словам администрации заведения, мужчина вел себя агрессивно, громко кричал и размахивал руками, мешая и работникам, и остальным гостям. После попыток охраны заведения его успокоить дебошир начал крушить посуду, причинив материальный ущерб.

Сотрудники Росгвардии задержали хулигана и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и составления протокола.

До этого во Владивостоке женщина разгромила цветочный магазин. На место вызвали специализированную бригаду скорой помощи и полицию. Во время задержания злоумышленница едва не выбила глаз силовику, а также оскорбляла стражей порядка.

Ранее в Кемерово нетрезвый пациент устроил дебош в больнице и разбил дверь.