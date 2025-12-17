BandLink запустил музыкальный индекс интереса к артистам в России

Сервис для музыкантов BandLink, принадлежащий компании Яндекс, запустил «Музыкальный индекс BandLink». Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Новый аналитический инструмент измеряет интерес россиян к локальным и зарубежным артистам. Индекс обновляется еженедельно и формирует топ-1000 исполнителей, вызвавших наибольший отклик у аудитории. Это первый в России музыкальный рейтинг с глубиной в тысячу позиций, объединяющий данные из нескольких источников.

«Музыкальный индекс BandLink» учитывает прослушивания в «Яндекс Музыке», «КИОН Музыке» (ех. МТС Музыка) и других стримингах, посещения билетных платформ, включая «Яндекс Афишу», а также активность в СМИ. Основой служат агрегированные и обезличенные данные «Яндекс Поиска», «Яндекс Браузера». Также на расчеты индекса влияет статистика Google.

По итогам прошлой недели топ-10 возглавили: Баста, Artik & Asti, Anna Asti, Icegergert, «Руки Вверх!», Mona, Скриптонит, Zivert, Niletto и «Ленинград».

«Интерес фанатов к музыканту проявляется по-разному: они слушают музыку в стримингах, ищут информацию о свежих релизах в СМИ и соцсетях, читают интервью и посещают концерты. И оценить совокупный интерес — совершенно нетривиальная исследовательская работа. Благодаря надежным и охватывающим разные среды источникам данных нам удалось решить эту задачу», — рассказала руководитель продукта для артистов в BandLink и Яндекс Музыке Яна Скотникова.

По ее словам, новый инструмент принимает во внимание все сигналы от аудитории и переводит их в баллы интереса. Она считает, что это позволит лейблам, журналистам и всей индустрии более объективно и целостно оценивать популярность артистов и устойчивость их фанбазы.

Индекс обновляется по понедельникам и дополняет линейку индексов Яндекса, ранее включавшую данные по сериалам и спорту. Индекс еженедельно фиксирует интерес жителей России примерно к 35 тыс. локальных и зарубежных артистов. Россияне не только слушают их треки, но и дополнительно интересуются их творчеством и событиями. Самые популярные из этих артистов формируют топ-1000 каждую неделю.