Россиянке грозит два года колонии за кражу солонки из кафе

Прокуратура Кировского района Ярославля направила в суд уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы, которая украла из кафе столовые принадлежности. Об этом сообщает прокуратура области.

По данным следствия, жительница Ярославля обедала в одном из кафе и незаметно украла со стола перечницу и солонку. Момент кражи попал на записи камер видеонаблюдения, личность злоумышленницы быстро установили. Похищенное руководство кафе оценило в восемь тысяч рублей.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, материалы переданы в суд для рассмотрения, обвиняемой может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого в Новосибирске Алла Пугачева украла у соседки по палате телефон и пошла под суд. Обвиняемая лежала в больнице. Ночью, когда ее соседка по палате заснула, женщина украла у нее телефон и ушла из медучреждения. Техникой она «распорядилась по своему усмотрению».

Ранее в ХМАО мужчина обокрал знакомую, чтобы сделать подарок дочери.