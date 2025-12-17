На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянке грозит два года колонии за кражу солонки из кафе

Жительнице Ярославля грозит срок за кражу солонки и перечницы из кафе
true
true
true

Прокуратура Кировского района Ярославля направила в суд уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы, которая украла из кафе столовые принадлежности. Об этом сообщает прокуратура области.

По данным следствия, жительница Ярославля обедала в одном из кафе и незаметно украла со стола перечницу и солонку. Момент кражи попал на записи камер видеонаблюдения, личность злоумышленницы быстро установили. Похищенное руководство кафе оценило в восемь тысяч рублей.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, материалы переданы в суд для рассмотрения, обвиняемой может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого в Новосибирске Алла Пугачева украла у соседки по палате телефон и пошла под суд. Обвиняемая лежала в больнице. Ночью, когда ее соседка по палате заснула, женщина украла у нее телефон и ушла из медучреждения. Техникой она «распорядилась по своему усмотрению».

Ранее в ХМАО мужчина обокрал знакомую, чтобы сделать подарок дочери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами